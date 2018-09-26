В Украине запустили электронный чек: как он работает (инфографика)

Система работает в тестовом режиме.

Государственная фискальная служба Украины запустила в тестовом режиме информационную систему для онлайн-регистрации расчетных операций E-Receipt.

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Как сообщается на сайте ГФС, система разработана в рамках экспериментального проекта и дает возможность плательщикам зарегистрировать кассу и кассиров в режиме онлайн.

Отмечается, что в настоящее время есть бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows и Android, а следующим этапом будет разработка программного обеспечения для операционной системы IOS.

Также сообщается, что по результатам тестирования ГФС представит в Министерство финансов предложения по участию в экспериментальном проекте.

Инфографика ГФС

Справка УНИАН. E-Receipt - новая информационная система регистрации и учета регистраторов расчетных операций, предусматривающая онлайн-регистрацию устройств без представления в контролирующие органы бумажных документов и не требующая абонентской платы за пользование.

Электронный чек генерируется, регистрируется в системе ГФС и дополняется QR-кодом, после чего будет передаваться на устройство.

Информация о фискальном номере чека и его QR-код хранится в E-Receipt и будет доступна для просмотра в электронном кабинете как налогоплательщиком, так и покупателем.