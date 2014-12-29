Порошенко о принятии бюджета ночью: "Иначе с января нечем было бы финансировать армию"

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по итогам года.

По его словам, принятие госбюджета на 2015 год в таком режиме объясняется тем, что уже сегодня необходимо было предоставить согласованные макропоказатели на следующий год.

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«Если кто-то хотел перенести голосование и поговорить об этом, это было бы очень хорошо, но нам с января нечем было бы финансировать армию», - сказал Порошенко.

Напомним, Рада приняла бюджет на 2015 год во втором чтении и в целом сегодня ночью. За это решение проголосовали 233 народных депутата из 329 зарегистрированных в зале.

В течение дня парламентарии обсуждали проект и внесли массу поправок в законы о налоговом и бюджетном законодательстве, и в итоге внесли изменения в законы, на которых основан бюджет. Целостный документ с учетом всех согласованных правок пока не обнародован.

Бюджет на 2015 год рассчитан из прогноза падения экономики на 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527,194 млрд грн, предельный объемом дефицита - 63,670 млрд грн или 3,7% ВВП, предельный уровень госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.

На безопасность и оборону в бюджете выделено 90 млрд грн, из которых около 6 млрд грн составят госгарантии госконцерну «Укроборонпром» на закупку и производство вооружения.

Премьер-министр Арсений Яценюк, представляя проект бюджета, отметил, что документ будет корректироваться в зависимости от договоренностей с кредиторами, и первый такой пересмотр состоится не позднее 15 февраля 2015 года.

Международный валютный фонд утром после принятия госбюджета, 29 декабря, заявил о намерении направить миссию в Украину после Рождества – 8 января. Ожидается, что миссия завершит свою работу в конце января.