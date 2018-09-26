Организатор «Евровидения» вступился за погрязший в долгах «UA:Перший»

В европейском союзе призвали немедленно возобновить трансляцию украинского государственного телеканала.

«Европейский вещательный союз» (EBU), который проводит конкурс «Евровидение» выразил обеспокоенность тем, что государственный Концерн радиовещания отключил трансляцию канала «UA: Перший» за долги.

При этом, европейская организация в своем заявлении призвала Украину гарантировать надлежащее финансирование телеканала, которое бы соответствовало украинскому закону и европейским стандартам.

«В этом году телеканал, у которого наименьший в Европе бюджет, получил лишь половину средств, предусмотренных национальным законом. Важно, чтобы граждане имели доступ к независимым, плюралистическим новостям и информации. Особенно это важно перед президентскими и парламентскими выборами в Украине, которые пройдут в следующем году», - говорится в заявлении EBU.

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«Мы обеспокоены тем, что власти решили отобрать у украинского народа этот важный государственный сервис. Мы призываем возобновить трансляции немедленно и выделить необходимое финансирование, чтобы позволить государственным СМИ выполнять важную роль для общества и демократии в Украине», - заявил генеральный директор EBU Ноэль Карран.