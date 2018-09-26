Счетная палата: доходы госбюджета-2019 можно увеличить почти на 18 миллиардов

Отмечается, что это можно сделать за счет налога на прибыль предприятий и акцизного налога с ввезенных в Украину товаров.

Счетная палата Украины считает возможным увеличить доходы в проекте государственного бюджета Украины на 2019 год на 17,6 млрд грн.

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Как сообщается на сайте ведомства со ссылкой на заключение по законопроекту «О Государственном бюджете Украины на 2019», это возможно за счет налога на прибыль предприятий (13,2 млрд грн) и акцизного налога с ввезенных в Украину товаров (4,4 млрд грн).

Отмечается, что в основе расчета показателей госбюджета завышенный объем номинального ВВП и есть значительные риски превышения инфляции в 2019 году выше прогнозируемого уровня в 7,4%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год. Проект основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4% и предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы – 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.