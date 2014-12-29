Гривня снизилась на межбанке до 16,32 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке активизировались.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,68/19,92 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3390/0,3480 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 15,8555 грн/долл., к этому часу было заключено 197 соглашений, объем торгов составил 322,88 млн долл.

Напомним, в пятницу, 26 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов укрепились до 16,01/16,21 грн/долл. против 16,03/16,23 грн/долл. на открытии торгов.