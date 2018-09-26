НБУ обещает не финансировать бюджетный дефицит за счет займов на внутреннем рынке

Регулятор обещает в предвыборный период оставаться вне политики.

Национальный банк Украины обещает в предвыборный период оставаться вне политики и не финансировать бюджетный дефицит посредством покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия в ходе встречи с руководителями крупнейших банков.

«Украина вступила в предвыборный период, но, подчеркиваю, Национальный банк остается вне политики, независимым и нацеленным на выполнение нашего мандата и дальнейшее воплощение в жизнь реформ», - сказал глава НБУ.

Он также отметил, что регулятор ни в коем случае не вернется к фискальному доминированию.

«Как предполагает Стратегия монетарной политики, наша дальнейшая политика будет направлена на обеспечение инфляции на уровне 5%, и Национальный банк даже не рассматривает возможность финансировать бюджетный дефицит посредством покупки облигаций внутреннего государственного займа», - подчеркнул Смолий.

Справка УНИАН. По состоянию на 25 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 750,167 млрд грн, при этом в собственности Национального банка облигации на 348,104 млрд грн, или 46% их общего объема.