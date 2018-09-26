Негативный прогноз от НБУ - банкирам рекомендовано подготовиться к нехватке средств

В банковской система формируется новый тренд - сокращение профицита ликвидности.

Национальный банк Украины рекомендовал банкирам заранее подумать над ликвидными залогами для привлечения рефинансирования в связи с ожидаемым в следующем году дефицитом ликвидности.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия в ходе встречи с руководителями крупнейших банков.

По его словам, в банковской система формируется новый тренд - сокращение профицита ликвидности.

"Мы ожидаем, что в следующем году банковская система перейдет к дефициту ликвидности, поэтому стоит заранее подумать над ликвидными залогами, чтобы иметь возможность воспользоваться инструментами рефинансирования", - призвал банкиров глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 сентября 2018 года составил 60,303 миллиарда гривень, что на 2,9% выше показателя на 1 августа.