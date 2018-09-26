Завтра в Украине подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 27 сентября: 100 USD – 2814,2843 гривни; 100 EUR – 3303,1255 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2814,2843 (26 сентября – 2806,1209)

100 EUR – 3303,1255 (26 сентября – 3304,7686)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,15/28,17 гривни/доллар.

Текущие котировки на 12 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,02/33,05 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,14 гривни/доллар.