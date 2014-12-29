Fitch ухудшило прогноз для 20 российских банков

Среди финансовых институтов, которых коснулись изменения, - Московский кредитный банк, банк "Санкт-Петербург", банк "Зенит", Челиндбанк, Росевробанк, "Локо-банк", Примсоцбанк, Новосибирский Социальный-Коммерческий банк "Левобережный", Совкомбанк, "Тинькофф - Кредитные системы", "СДМ-банк", Азиатско-Тихоокеанский банк, "Абсолют-банк", "Еврофинанс Моснарбанк", Быстробанк, "СКБ-банк", Экспобанк, "Спурт-банк", Первобанк, Уралтрансбанк, передает DW.

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В числе основных причин своего решения агентство назвало "экономическую рецессию, существенно увеличившиеся затраты на консолидирование долга, резкое обесценивание рубля, закрытие оптовых рынков финансирования, сложную ситуацию с ликвидностью и рост инфляции" в России. Эксперты Fitch прогнозируют, что сокращение российского ВВП в 2015 году может составить 2,8 процента. При этом они не исключают, что усугубить ситуацию могут усиление санкций в отношении Москвы, снижение цен на энергоносители и ускоряющийся отток капитала из страны.

Вместе с тем Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента двух российских фининститутов - Новикомбанка и Российского универсального банка, - отмечая их "умеренную устойчивость в более слабой операционной среде".

Ранее УНИАН сообщал, что агентство S&P ухудшило прогноз роста ВВП России в 2015 году.