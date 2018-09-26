Федрезерв США третий раз за год повысил ключевую ставку

В ФРС также заявили, что планируют еще раз поднять ставку в 2018 году и три раза - в 2019 году.

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%.

Это стало третьим повышением ключевой ставки в 2018 году, предпринятым американским регулятором, передает РБК.

В релизе Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) говорится, что с последнего заседания комитета в августе макроэкономическая статистика показывает, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет. Уровень безработицы оставался низким, число рабочих мест росло, как и расходы домохозяйств и инвестиции в основной капитал. Годовая инфляция держалась вблизи таргета в 2%.

В коммюнике FOMC денежно-кредитная политика впервые за долгое время не охарактеризована как стимулирующая (accomodative).

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Согласно «точечным диаграммам» (dot plots, отражают прогнозы каждого участника заседания FOMC по ключевой ставке, составляется раз в три месяца), 12 из 16 участников последнего заседания комитета считают, что ставка повысится еще раз до конца года. Судя по ожиданиям ФРС, ужесточение денежно-кредитной политики должно продолжиться в 2019-2020 годах. Медианный прогноз ставки от регулятора на 2019 год - 3,13%, на 2020 год - 3,4%. В 2019 году, как считают 9 из 16 участников заседания, ставка вырастет минимум трижды.

FOMC считает, что дальнейшее постепенное повышение ставки будет соответствовать целям «устойчивого расширения экономической активности», стабильного рынка труда и инфляции в 2%.

Повышение было ожидаемым для рынка - его вероятность, исходя из котировок фьючерсов на ставку по федеральным фондам, оценивалась в 95%. Согласно статистике, уровень безработицы сейчас составляет 3,9% (минимальный уровень с 1969 года), в августе число рабочих мест выросло на 201 тыс. (выше, чем ожидалось).