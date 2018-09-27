Bloomberg: Богатство Ахметова снова начало расти

Индекс миллиардеров издания зафиксировал, что после трех лет сокращения состояния украинский олигарх начал получать миллиарды долларов.

Ринат Ахметов на протяжении последних лет имел дело с революцией, войной и потерей некоторых активов. В 2013 году его доходы достигли высочайшего уровня. Однако, после революции, начала войны России против Украины и аннексии Крыма он терял деньги.

Впрочем, как пишет Bloomberg, 52-летний самый богатый гражданин Украины начал путь к восстановлению. И согласно Bloomberg Billionaires Index, его состояние теперь составляют 5,9 миллиардов долларов.

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Ахметов владеет крупнейшим индустриальным конгломератом в стране System Capital Management, самыми ценными активами которого остаются металлургическая компания «Метинвест» и энергетическая «ДТЭК». Обе компании имеют заводы в Луганске и Донецке, которые оказались в руках пророссийских сил с 2014 года.

Ахметов, который был ярым сторонником президента-беглеца Виктора Януковича, был вынужден переехать из Донецка в Киев. А его богатство, которое по состоянию на январь 2013 года составило 22,4 миллиарда долларов, начало серьезно сокращаться. В начале 2017 года активы «ДТЭК» и «Метинвест» в Луганске и Донецке были «национализированы» пророссийскими боевиками. Однако, металлургическая компания показала лучшие финансовые результаты в первой половине 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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Добыча угля «ДТЭК» сократилось на 12,9% за последний год. Однако, попытки перевести энергетические активы с антрацита на твердый уголь показали определенные результаты. Это позволило сократить острую необходимость в импорте угля, пояснил эксперт Concorde Capital Александр Паращий.