Нефть подешевела до пятилетнего минимума

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent к 21 часу по киевскому времени опустилась до 57,62 доллара за баррель, передает ВВС Украина.

Цена на нефть марки WTI упала на 3,22% - до 52,97 доллара за баррель.

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Стоимость нефти заметно упала на фоне новостей о возможных поступлений сырья с месторождений в Мексиканском заливе и США.