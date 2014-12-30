Нефть подешевела до пятилетнего минимума
02:17, 30 декабря 2014Финансы
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Цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 3% и обновила очередной пятилетний минимум.
REUTERS
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent к 21 часу по киевскому времени опустилась до 57,62 доллара за баррель, передает ВВС Украина.
Цена на нефть марки WTI упала на 3,22% - до 52,97 доллара за баррель.
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Стоимость нефти заметно упала на фоне новостей о возможных поступлений сырья с месторождений в Мексиканском заливе и США.
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