"Укрпошта" может прекратить доставку пенсий из-за низкого тарифа на услугу

По словам Смелянского, количество пенсионеров в стране за последние семь лет сократилось на треть.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" может прекратить доставку пенсий, так как тариф на эту услугу не пересматривался с 2004 года. Об этом сообщил генеральный директор компании "Укрпошта" Игорь Смелянский в эфире одной из украинских радиостанций.

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"Я за то, что каждая услуга должна оплачиваться. Когда кто-то кому-то недоплачивает, начинается какая-то игра.... Когда непрозрачная отчетность, начинаются всякие "фокусы", - сказал он.

Смелянский отметил, что в 2016 году минимальная зарплата составляла примерно 1 500 гривень, и большинство почтальонов "Укрпошты" получали такую зарплату, в среднем обслуживая по 143 пенсионера на одного почтальона.

"Сейчас мы имеем 3 723 гривни, с 1 января - 4 173 гривни. Количество пенсионеров, которых мы обслуживаем, сократилось до 120... (на одного почтальона - УНИАН). То есть если количество уменьшается, а затраты увеличиваются, то этот баланс уже не сводится", - пояснил он.

По словам Смелянского, количество пенсионеров в стране за последние семь лет уменьшилось на 35%. При этом тариф на разноску пенсий не пересматривался с 2004 года.

"Очень простая математика. Кто-то должен закрывать этот баланс... А мы просто не в состоянии. Это значительные средства - 1 миллиард гривень, а наша выручка - 5,5 миллиарда гривень", - подчеркнул Смелянский.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году "Укрпошта" получила 203 миллиона гривень чистого убытка против 158 миллионов гривень чистой прибыли годом ранее.

При этом "Укрпошта" оценила убытки от услуги доставки пенсий в 1 миллиард гривень в год.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг, в том числе выплату пенсий, через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.