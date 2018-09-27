Доллар и евро подорожали - гривня снова перешла к снижению

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,28/28,31 грн/долл.

В четверг, 27 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,28/28,31 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 14 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,12/33,15 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2857 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,15/28,17 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 33,02/33,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.