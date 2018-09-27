НБУ пытается продать миллиардные активы банков-банкротов

Ранее эти активы выставлялись на торги отдельными лотами в системе «Prozorro.Продажи» по «голландской модели».

Национальный банк Украины совместно с Фондом гарантирования вкладов физических лиц начинают второй этап продажи объединенных в пулы заложенных в НБУ прав требования по кредитным договорам неплатежеспособных банков балансовой стоимостью 11,5 млрд грн.

Читайте такжеФонд гарантирования заработал на активах банков-банкротов почти 7 миллиардов

Как сообщается на сайте НБУ, на торги будут выставлены объединенные в пулы не проданные в ходе первого этапа активы для реализации по «голландской модели» с привлечением американских консультантов «Дебтекс Украина» (дочерняя компания DebtX) и «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (дочерняя компания FFN).

Отмечается, что ранее эти активы выставлялись на торги отдельными лотами в системе «Prozorro.Продажи» по «голландской модели», в результате чего были проданы кредиты балансовой стоимостью 819,6 млн грн.

Регулятор напомнил, что в рамках пилотного проекта в сентябре 2017 года на продажу были выставлены два пула активов по стартовым ценам 600 и 810 млн грн, однако торги не состоялись по причине отсутствия предложений по одному из пулов и непривлекательных ценовых предложений по другому.

Также сообщается, что Нацбанк за неполных девять месяцев 2018 года получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн, что почти в 4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе, от реализации активов по «голландской модели» регулятор получил более 373 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов в марте 2017 года совместно с Национальным банком начал пилотный проект по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, с привлечением к продаже в качестве консультантов американских компаний - дочерних структур мировых лидеров по реализации проблемных активов - компаний DebtX («Дебтекс Украина») и FFN – («Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн»).

В пилотном проекте были задействованы активы в залоге НБУ по ранее выданным кредитам рефинансирования «ВиЭйБи Банка», «Брокбизнесбанка», «Дельта Банка», «Актив-банка», а также банков «Киевская Русь», «Еврогазбанк», «Финансы и Кредит» и «Златобанк».

Национальный банк, как кредитор, согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге, с учетом предусмотренных внутренними нормативными актами фонда процедур.