Основные украинские отрасли, инвестирующие за рубеж – аграрии, горняки и металлурги - СМИ

По словам эксперта, выход с инвестициями на иностранные рынки возможен только в случае уверенности бизнеса в качественном продукте.

Украина инвестировала в акционерный капитал иностранных компаний 6,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстата. При этом, за последние 5 лет наблюдается сокращение инвестиций за границу. Связано это с ухудшением макроэкономической ситуации в стране. Стоит также здесь отметить, что 95% инвестиций из Украины приходятся на Кипр. Среди отраслей, которые реально инвестируют средства за границу - это пищевые компании, агрокомпании и компании горнопромышленного комплекса.

Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина".

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, выход украинских компаний на рынки других стран и инвестирование за рубеж – это положительный момент в оценке украинского бизнеса.

"Сам факт того, что крупный бизнес, а мы считаем, что речь идет об очень большом бизнесе, расширяет свое влияние и выходит на рынки западных стран, в этом ничего плохого нет. Это на самом деле говорит о том, что они достаточно мощные для того, чтобы иметь возможность расширять свое влияние и свои возможности", - сообщил Кушнирук.

По словам эксперта, выход с инвестициями на иностранные рынки возможен только в случае уверенности бизнеса в качественном продукте.

"Еще один вид инвестиций, когда покупаются определенные сырьевые возможности. Например, как "Метинвест" покупал в Соединенных Штатах и в Европе. Поэтому здесь есть и другой вариант, когда закупается там производство, можно туда поставлять полуфабрикаты и там перерабатывать, или наоборот закупать сырье. Уголь, например, они там закупают коксующийся и везут его в Украину", - заявил эксперт.