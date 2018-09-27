Всемирный банк назвал условие для предоставления Украине гарантий на $800 миллионов

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины заявила, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ является обязательным условием для гарантий от Всемирного банка на 800 млн долл.

Продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является обязательным условием для получения бюджетных гарантий от Всемирного банка на сумму 800 млн долларов.

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Об этом во время пресс-конференции сообщила директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

«Мы стараемся получить эти деньги от рынков для Украины, чтобы поддержать реформы, которые сейчас внедряются. Чтобы мы могли двигаться с нашей гарантией, должна быть внедрена должным образом программа сотрудничества с МВФ», - сказала она.

Кахконен добавила, что исполнительный директорат Всемирного банка ожидает положительного результата переговоров Украины с МВФ.

Как сообщал УНИАН, в августе сообщалось, что Всемирный банк по просьбе правительства Украины предоставит нашей стране 650 млн долл. гарантии для привлечения на внешних рынках около 800 млн долл. при вступлении в силу ряда экономических законов и достижении соглашения с Международным валютным фондом относительно четвертого пересмотра программы.

По просьбе правительства Украины Всемирный банк осуществляет подготовку гарантийной операции в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления.

Справка УНИАН. Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 6 по 19 сентября. В день отъезда миссии глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне заявил, что Фонд продолжит переговоры с украинским правительством.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года.

В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 млрд долл.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Во Всемирный Банк Украина вступила в 1992 году (одновременно со вступлением в МВФ) и является членом всех его структур.