Глава НБУ прогнозирует падение ВВП на 7,5% в этом году

Глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева прогнозирует падение ВВП Украины по итогам этого года на 7,5%.

Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции. Читайте такжеГонтарева хочет переложить ответственность за курс гривни на Минэкономразвития «Падение ВВП Украины в 2014 году составит 7,5% при двукратной девальвации национальной валюты», - заявила глава НБУ.

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