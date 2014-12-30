Глава НБУ прогнозирует падение ВВП на 7,5% в этом году
10:46, 30 декабря 2014Финансы
1
Глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева прогнозирует падение ВВП Украины по итогам этого года на 7,5%.
Гонтарева рассказала на сколько упадет ВВП в єтом году /Фото УНИАН
Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции.
Читайте такжеГонтарева хочет переложить ответственность за курс гривни на Минэкономразвития
«Падение ВВП Украины в 2014 году составит 7,5% при двукратной девальвации национальной валюты», - заявила глава НБУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter