Гонтарева обещает пополнять валютные резервы Украины

Такое мнение высказала на итоговой пресс-конференции председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

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По ее словам, по итогам этого года уровень валютных резервов Украины достиг минимального с 2009 года показателя и на начало этого месяца составлял $9,9 млрд.

"Но я не вижу в этом большой проблемы, 8 января прибывает миссия МВФ. Мы сегодня рассматриваем увеличение нашей программы и не только с МВФ, но и от ЕС и международных доноров. Мы не только добьемся того уровня резервов, но и увеличим их, ибо помощь растет", - заявила Валерия Гонтарева.