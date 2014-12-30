Гонтарева обещает пополнять валютные резервы Украины
11:16, 30 декабря 2014Финансы
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Финансовая помощь Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и международных доноров будет увеличиваться, что позволит Украине нарастить валютные резервы.
Гонтарева обещает пополнить валютные резервы страны с помощью МВФ / Фото УНИАН
Такое мнение высказала на итоговой пресс-конференции председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
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По ее словам, по итогам этого года уровень валютных резервов Украины достиг минимального с 2009 года показателя и на начало этого месяца составлял $9,9 млрд.
"Но я не вижу в этом большой проблемы, 8 января прибывает миссия МВФ. Мы сегодня рассматриваем увеличение нашей программы и не только с МВФ, но и от ЕС и международных доноров. Мы не только добьемся того уровня резервов, но и увеличим их, ибо помощь растет", - заявила Валерия Гонтарева.
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