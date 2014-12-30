Банки могут рассчитывать на поддержку Нацбанка при проблемах с ликвидностью - Гонтарева

Об этом в ходе пресс-конференции заявила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

Читайте такжеГлава НБУ прогнозирует падение ВВП на 7,5% в этом году (прямая трансляция)"Каждый банк может рассчитывать на НБУ как кредитора последней инстанции при проблемах с ликвидностью, но он должен быть платежеспособным и иметь нормальный залог", - сказала она.