Банки могут рассчитывать на поддержку Нацбанка при проблемах с ликвидностью - Гонтарева
11:22, 30 декабря 2014Финансы
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Банки могут рассчитывать на поддержку Национального банка Украины при проблемах с ликвидностью, но они должны обладать достаточной платежеспособностью и иметь нормальный залог.
REUTERS
Об этом в ходе пресс-конференции заявила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.
Читайте такжеГлава НБУ прогнозирует падение ВВП на 7,5% в этом году (прямая трансляция)"Каждый банк может рассчитывать на НБУ как кредитора последней инстанции при проблемах с ликвидностью, но он должен быть платежеспособным и иметь нормальный залог", - сказала она.
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