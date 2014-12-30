НБУ намерен рассекретить банки, получающие рефинансирование

Нацбанк разработал законопроект об исключении информации о полученном рефинансировании из перечня банковской тайны

Национальный банк Украины разработал законопроект об исключении информации о рефинансировании, полученном банками, из перечня банковской тайны. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

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