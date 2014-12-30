​Глава НБУ допускает инфляцию на уровне 17-18% в 2015 году

11:38, 30 декабря 2014
Финансы
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Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева допускает, что инфляция в 2015 году будет на уровне 17-18%.

Фото УНИАН
 

Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции.

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«Может быть такое, что инфляция в следующем году будет 17-18%, потому что тарифы будут приводиться к рыночному уровню», - сказала Валерия Гонтарева.

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