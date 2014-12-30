​Глава НБУ допускает инфляцию на уровне 17-18% в 2015 году

Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции.

Читайте такжеГлава НБУ прогнозирует падение ВВП на 7,5% в этом году (прямая трансляция)

«Может быть такое, что инфляция в следующем году будет 17-18%, потому что тарифы будут приводиться к рыночному уровню», - сказала Валерия Гонтарева.