Глава НБУ допускает инфляцию на уровне 17-18% в 2015 году
11:38, 30 декабря 2014Финансы
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Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева допускает, что инфляция в 2015 году будет на уровне 17-18%.
Гонтарева спрогнозировала инфляцию на 2015 год/ Фото УНИАН
Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции.
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«Может быть такое, что инфляция в следующем году будет 17-18%, потому что тарифы будут приводиться к рыночному уровню», - сказала Валерия Гонтарева.
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