В Украине дорожает валюта: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 28 сентября: 100 USD – 2829.8262 грн; 100 EUR – 3312.8775 грн

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2829.8262 (27 сентября – 2814.2843)

100 EUR – 3312.8775 (27 сентября – 3303.1255)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,28/28,31 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 33,12/33,15 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2857 грн/долл.