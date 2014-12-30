Нацбанк не намерен отказываться от ограничений на валютном рынке
11:52, 30 декабря 2014Финансы
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Нацбанк не намерен отказываться от административных ограничений на валютном рынке, пока страна в огне - глава НБУ
Ограничения пока останутся в силе / Фото УНИАН
Национальный банк Украины не намерен отказываться от административных ограничений на валютном рынке, до тех пор, пока на территории Украины проходят военные действия.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.
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