Гонтарева радуется тому, что происходит с российским рублем

"Что мы недавно видели с вами, это скачок до уровня 20 (гривен за доллар - ред.). И в эти дни на российском рынке рубль достигал 75 рублей за доллар, что практически было 150% -проценой девальвацией. Но это было очень краткосрочное явление, после чего, вы знаете, рубль опустился на уровень 56 рублей за доллар, что соответствует 90% -процентной девальвации, если сравнивать с ноябрем прошлого года", - отметила она, передает Insider.

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По словам председателя НБУ, Россия продолжает оставаться одним из главных торговых партнеров Украины, поэтому падение рубля негативно влияет на гривну.

"Поэтому, конечно, как человек, я очень радуюсь, наверное, потому, что происходит с российским рублем. Но исключительно как человек. Как главу Нацбанка, меня это не может радовать, потому что Россия остается одним из наших крупных торговых партнеров, а значит девальвация рубля оказывает исключительно негативное влияние на наш курс гривны по отношению к другим валютам наших торговых партнеров", - подчеркнула Валерия Гонтарева.