Украинские банки получили 110 миллиардов гривен рефинансирования

"На сегодняшний день за всю историю независимости Украины портфель рефинансирования, выданного Национальным банком банковской системе составляет 110 млрд гривен, или 7% ВВП. Поверьте мне, по отношению ко всему миру, 7% ВВП выданного рефинансирования банковской системе, это совершенно небольшие цифры, это даже низкий показатель ", - отметила она.

Как пишет Insider, она также уточнила, что из этих 110 млрд гривен с начала года до сегодняшнего дня выдано 33800 млн. "То есть львиная часть этих кредитов была выдана в течение 2008-2013 гг. К сожалению, большая часть этих кредитов так и не была погашена ".

"При этом по рыночным кредитам, мы так называем кредиты, выданные под залог ОВГЗ на еженедельных тендерах, сумма выданных кредитов рефинансирования составляет 16 млрд гривен, или менее 1% ВВП", - заявила Гонтарева.