Украинские банки получили 110 миллиардов гривен рефинансирования
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что НБУ выдал банковской системе портфель рефинансирования на сумму 110 млрд гривен.
"На сегодняшний день за всю историю независимости Украины портфель рефинансирования, выданного Национальным банком банковской системе составляет 110 млрд гривен, или 7% ВВП. Поверьте мне, по отношению ко всему миру, 7% ВВП выданного рефинансирования банковской системе, это совершенно небольшие цифры, это даже низкий показатель ", - отметила она.
Как пишет Insider, она также уточнила, что из этих 110 млрд гривен с начала года до сегодняшнего дня выдано 33800 млн. "То есть львиная часть этих кредитов была выдана в течение 2008-2013 гг. К сожалению, большая часть этих кредитов так и не была погашена ".
"При этом по рыночным кредитам, мы так называем кредиты, выданные под залог ОВГЗ на еженедельных тендерах, сумма выданных кредитов рефинансирования составляет 16 млрд гривен, или менее 1% ВВП", - заявила Гонтарева.