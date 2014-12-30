Равновесный курс гривни на межбанке еще не найден - Гонтарева

Об этом на пресс-конференции по итогам 2014 заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, Нацбанк продолжает прилагать усилия для его поиска.

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"Мы продолжим проведение специальных ежедневных аукционов, на которые предлагается по 3 миллиона долларов", - заявила Гонтарева.