Равновесный курс гривни на межбанке еще не найден - Гонтарева

12:08, 30 декабря 2014
Финансы
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В Национальном банке Украины еще не нашли равновесный курс гривны.

REUTERS

Об этом на пресс-конференции по итогам 2014 заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, Нацбанк продолжает прилагать усилия для его поиска.

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"Мы продолжим проведение специальных ежедневных аукционов, на которые предлагается по 3 миллиона долларов", - заявила Гонтарева.

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