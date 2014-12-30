Равновесный курс гривни на межбанке еще не найден - Гонтарева
12:08, 30 декабря 2014Финансы
1
В Национальном банке Украины еще не нашли равновесный курс гривны.
REUTERS
Об этом на пресс-конференции по итогам 2014 заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.
По ее словам, Нацбанк продолжает прилагать усилия для его поиска.
Читайте такжеГлава НБУ допускает инфляцию на уровне 17-18% в 2015 году
"Мы продолжим проведение специальных ежедневных аукционов, на которые предлагается по 3 миллиона долларов", - заявила Гонтарева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter