Минфин Греции отменил ограничения на снятие наличных в стране

С 1 октября разрешается снятие наличных в учреждениях за рубежом на сумму 5 тыс. евро.

Министерство финансов Греции отменило ограничения на снятие наличных и движение капитала внутри страны.

Читайте такжеМеждународная программа финансовой помощи Греции завершена

Ограничения были введены в 2015 году, когда из-за финансового кризиса население начало массово снимать деньги со счетов, передает kommersant. В Минфине пояснили, что придерживаются «дорожной карты» по постепенному смягчению ограничений на снятие наличных средств.

«С 1 октября разрешается снятие наличных в учреждениях за рубежом на сумму 5 тыс. евро. Увеличивается с 3 тыс. до 10 тыс. евро сумма, разрешенная для вывоза за рубеж. Банкноты евро и/или иностранной валюты можно вывезти за одну поездку за границу», - сообщила пресс-служба ведомства.

С 40 тыс. до 100 тыс. евро повышена общая сумма ежедневных транзакций, которые можно переводить через отделения греческих банков за рубеж для осуществления предпринимательской деятельности. Также разрешается переводить за границу средства, являющиеся прибылью и дивидендами от иностранного капитала, вложенного в Грецию.

Как сообщал УНИАН, в июне Еврогруппа договорилась о выходе Греции из программы финпомощи. Последний транш составит 15 млрд евро, из них 5,5 млрд евро переведут на отдельный счет для оплаты долга Греции. Оставшаяся часть транша будет направлена на формирование денежных резервов. В ЕС ожидают, что по окончанию программы у Греции останется «денежный буфер» на сумму 24,1 млрд евро, которых Афинам должно хватить на 22 месяца с момента окончания программы.