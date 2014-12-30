Литва с 1 января перейдет на евро

Как сказал в своем видеообращении вице-президент Европейской комиссии, ответственный за евро и социальный диалог, Валдис Домбровскис, латыш по национальности, это событие является символическим моментом "не только для Литвы, но и для зоны евро в целом".

"Мы остаемся стабильными, привлекательными и открытыми для новых членов. Я убежден, что членство балтийских стран в еврозоне усилит экономику региона, делая ее еще более привлекательной для бизнеса, торговли и инвестиций", - сказал он.

Как сообщают литовские СМИ, в честь перехода страны на евро в Вильнюсе на днях была выложена пирамида из литовских центов высотой 2,87 метра, которая весит 831 кг. На ее создание ушло более миллиона монет на сумму более 10 тыс. литовских литов, что составляет 2900 евро.

Президент Литвы Даля Грибаускайте на прошлой неделе подписала первый в истории государственный бюджет, который рассчитан в евро.

Как известно, в прошлом году к зоне евро присоединилась Латвия, а Эстония - в 2011 году.

Литва в общем станет 19 страной еврозоны.