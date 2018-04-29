В год козы с новыми налогами

Верховная Рада 28 декабря приняла правительственные законопроекты о налоговых изменениях, необходимых для выполнения жесткого госбюджета на 2015 год. Нововведения меняют принципы налогообложения, подходы к формированию расходных статей и являются «маяками реформ» для ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда, миссия которого приедет в Киев 8 января 2015 года.

Философию новшеств озвучил на заседании парламента глава правительства Арсений Яценюк. По его словам, Кабмин и коалиция наработали «общий пакет реформ, которые сформируют справедливую систему налогообложения, дадут возможность наполнить бюджет и не прибавят при этом проблем бизнесу».

Реформы насчитывают 44 законопроекта, но основополагающими в налоговой сфере являются пять документов - о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы, введении дополнительного сбора на импорт товаров, изменении системы социальной поддержки и снижении ставки единого соцвзноса, как ключевого элемента легализации заработных плат.

На этапе обсуждения инициатив парламентарии и премьер не скрывали: предложения неидеальные и, наверняка, потребуют доработки. Причем корректировать будут уже к февралю, когда Кабмин совместно с Международным валютным фондом уточнят основные параметры государственной финансовой сметы. Часть инициатив на первом этапе будет реализована в тестовом режиме.

Гражданам - налог на пенсии и урезанные зарплаты

«Налоговые» законопроекты Рада рассматривала в двух чтениях в сессионном зале и на заседаниях профильного комитета. Парламентарии внесли в них порядка 700 правок, хотя лишь незначительная их часть попала в окончательные редакции принятых законов. Что же в итоге приняли, и какие налоги придется платить гражданам?

С 1 января 2015 года в Украине налогом облагаются пенсии свыше трех минимальных зарплат (более 3600 грн) по ставке 15%. Также облагается налогом и жилая недвижимость свыше 60 кв м для квартир и 120 кв м - для домов, по ставке 2% минимальной зарплаты за квадратный метр.

Увеличивается до 20% с 15% налог на пассивные доходы - проценты, роялти и инвестиционная прибыль. Особый налог в фиксированном объеме 25 тыс. грн в год будут платить владельцы относительно новых (не старше 5 лет) «роскошных» автомобилей объемом двигателя более 2,5 - 3 тыс. куб см.

Вопрос налогообложения разницы расходов и доходов, обсуждавшийся на этапе формирования законопроекта и взбудораживший многих украинцев, в окончательную редакцию закона не попал. Декларирование доходов, как и ранее, пройдет с 1 января 2015 года на добровольной основе и не повлечет ни налоговых амнистий, ни учета разницы в доходах и расходах. Однако к марту Кабмин должен подать в Раду отдельный законопроект о всеобщем декларировании, который коснется и амнистии, и последующего налогообложения задекларированных доходов.

В наступающем году козы претерпит изменения налогообложение зарплат. Правительство ставит целью вывести зарплаты из тени и для этого сокращает ставку ЕСВ до «рискованных» 16,4% с 41%. «Снижение ЕСВ – это риск. Но мы надеемся на то, что бизнес поймет нашу позицию и начнет легализировать зарплаты», - сказал премьер Яценюк, подчеркнув, что снижение ЕСВ, как ключевого платежа, формирующего бюджет Пенсионного фонда, является настоящей реформой.

Вместе с тем, власти оставляют прогрессивную шкалу налогообложения доходов по ставке 15% (на доходы до 10 минимальных зарплат) и 20% (свыше 10 минимальных зарплат), но вносят изменения в части взимания единого социального взноса на общеобязательное пенсионное страхование. Закон сокращает ставку.

Законом также определены размеры минимальной и максимальной зарплат для бюджетников и работников госкомпаний. В частности, размер минимальной зарплаты установлен на уровне 1218 грн. Максимальный размер зарплаты бюджетника, включая чиновников всех уровней, – семь минимальных зарплат (8600 грн) с возможность довести этот показатель до 10, если учреждение, в котором работает чиновник, осуществляет меры по сокращению численности и оптимизации производственных процессов. Исключение - участники АТО и сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Максимальная зарплата сотрудника государственной компании установлена на уровне не более 10 минимальных зарплат, за исключением сотрудников стратегически важных для страны предприятий. На такое ограничение зарплат ряд чиновников уже отреагировали - пообещали уволиться с занимаемых должностей.

«С учетом экономической ситуации и по результатам первого полугодия 2015 года Кабинет министров утвердит порядок индексации зарплат, денежного обеспечения и социальных и пенсионных выплат», - пообещал Яценюк.

Также сохраняются льготы по досрочному выходу на пенсию для чернобыльцев, субсидии на покупку твердого топлива для домохозяйств. В то же время, норма о льготном проезде будет действовать только до 1 июня 2015 года, а затем право на нее получат только инвалиды І и ІІ групп, дети-инвалиды и дети – сироты, а также участникам боевых действий.

Бизнесу – мораторий на проверки, сбор на импорт

Новые налоговые правила ждут и бизнес. Как подчеркнул глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус, нововведения должны улучшить условия деловой активности. «Они должны уменьшить налоговое давление на малый бизнес, улучшить инвестиционную привлекательность, вывести экономику из тени и уменьшить время на ведение отчетности. Это - первый важный шаг к изменениям в нашей стране», - прокомментировал ситуацию Билоус.

Итак, с 1 января 2015 года вдвое снижается ставка единого налога для малого и среднего бизнеса, на два года вводится мораторий на проверки предпринимателей. Причем плательщики единого налога объединены в три группы, а не в шесть, как ранее, в отдельную четвертую группу объединены плательщики сельскохозяйственного налога. Кассовые аппараты с регистраторами отчетности станут обязательными со второго полугодия 2015 года для третьей группы бизнеса и с 1 января 2016 года - для остальных. Как ожидается, такие послабления дадут импульс развитию малому и среднему предпринимательству, что существенно увеличит их долю отчислений в бюджеты всех уровней.

Крупный бизнес, наоборот, существенных снижений налоговых ставок, за исключением ЕСВ в случае реальной легализации зарплаты, не получит. «Мы единогласно поддерживаем сохранение всех высоких ставок, действующих на сегодня, по налогообложению ренты на нефть, газ, другие полезные ископаемые, а также договорились о контроле за трансфертным ценообразованием для всего бизнеса, который теперь не сможет прятать свою прибыль в офшорных зонах», - сказа Яценюк, комментируя нормы закона.

Добывающим предприятиям закон устанавливает ставки рентной платы на постоянной основе: для нефти и конденсата - 45%, для залежей до 5 км, и 21% - для залежей более 5 км. Природный газ для промышленных нужд облагается рентой 55%, для залежей менее 5 км, и 28% - для залежей более 5 км. Рента по договорам совместной деятельности, независимо от глубины залегания пластов, – 60%, 70% - в зависимости от стадии реализации проекта.

Отдельная рента – в долларах США и с привязкой к мировым ценам – установлена для операций по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам, транзиту газа и аммиака.

Импортерам закон устанавливает дополнительный импортный сбор по ставке 5-10% на 100 товарных групп, за исключением товаров критического импорта – энергоресурсов, жизненно необходимых медицинских препаратов и гуманитарной помощи. Как ожидается, поступления в бюджет от такого сбора составят 17,6 млрд грн. Причем в отношении российского импорта эта норма будет действовать с момента официальной публикации закона, а в отношении европейского импорта – после соответствующих консультаций с Еврокомиссией.

Аграриям закон упраздняет норму о возвращении НДС, причем сразу всем – как товаропроизводителям, так и зернотрейдерам. В первоначальной версии правительственных предложений возврат НДС упразднялся только в отношении зернотрейдеров, однако под давлением ряда фракций парламента единые «налоговые» условия были приняты для всех участников рынка. Но столь жесткая мера является временной, и по итогам 1 квартала 2015 года может быть пересмотрена.

Предприятия бюджетной сферы – медицины и образования - сохранили право на льготный режим налогообложения.

Всем - новые акцизы, налог на лотереи и электронный НДС

Одна из вызвавших наибольшие споры инициатива правительства – введение специальных электронных казначейских счетов для администрирования налога на добавленную стоимость. Хотя еще накануне голосования в парламенте комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики активно отстаивал идею полного упразднения этой нормы как таковой. Аргумент правительства, утверждающего, что НДС-счета позволят «оздоровить» наиболее коррупционный налог, оказался сильнее аргумента бизнеса, опасающегося, что аккумуляция НДС на отдельном счете вымоет и без того дефицитные оборотные средства предприятий.

Использование счетов начнется 1 февраля и будет тестовым – вплоть до 1 июля 2015 года. При этом на счетах будут учитываться отрицательные значения НДС-платежей (переплаты по налогу), накопленные на 1 февраля 2015 года.

Фискальные органы займутся «налоговыми» должниками. Законодательство теперь разрешает Государственной фискальной службе ежемесячно публиковать на своем сайте список налоговых должников с суммами задолженности. Причем учитываться будут долги и по НДС, и по другим налогам.

Также законодательно закреплен с 1 января 2015 года акциз на розничную продажу алкогольных и табачных изделий по ставке 5%. На показатель инфляции увеличит стоимость лицензии на продажу алкоголя и сигарет.

По ставке 10% обложат налогом обороты лотерей. Ранее такая ставка применялась только к выигрышам.

Несколько ужесточатся с нового года и нормы контроля трансфертного ценообразования при внешних финансовых и товарных операциях крупных налогоплательщиков со своими контрагентами, связанными структурами и посредниками. По предложению премьер-министра, в законе увеличена сумма штрафа за отсутствие в общем корпоративном отчете деклараций о контролируемых операциях – до 5% с 1% от суммы операции. Причем верхний предел штрафов упразднен. «Это будет серьезное финансовое давление и ответственность тех, кто не подал отчетность. Не подал отчетность – штраф 200 минимальных зарплат, уклонился от налогообложения – 5% от суммы операции», - пояснил Яценюк, и это нашло поддержку парламента.

Налогам – учет и контроль

Комментируя все принятые инициативы Кабмина, народные депутаты отмечали, что они являются компромиссом, и предполагают жесткий контроль выполнения норм закона и их влияния на рынок. «Мы понимаем, что проекты законов, равно как и проект бюджета на 2015 год, писались новой правительственной командой в авральном режиме. У нас есть доказательства нестыковок, неточностей и недоработок. Но мы выступаем за то, чтобы по результатам первого квартала правительство отчиталось о результатах работы экономики, и Рада уточнила любое положение принятых законов», - подчеркнул глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко.

Его коллега Оксана Продан также не исключила пересмотра ряда законодательных норм уже к весне будущего года.

Представитель фракции «Самопомич», народный депутат Павел Кишкар обратил внимание на то, что депутаты ждут понимания – в первую очередь, от граждан. «У нас, понятно, есть вопросы, но в процессе обсуждения с игроками рынков будем корректировать законы. Мы их принимали не под чью-либо диктовку», - сказал Кишкар.

Осторожность парламентариев понятна: уже через пару дней страна «проснется» в новом году и в новых налоговых реалиях, которые, по большому счету, представляют собой очередной эксперимент по «затягиванию поясов». Готовы ли к нему граждане, бухгалтерские и финансовые службы, фискальные органы, куда все пойдут за разъяснениями? Не ждет ли нас очередной «пенсионный майдан», или «майдан автовладельцев», выступающих против обязательных платежей в госказну?

Готовы ли налоговики переработать массив жилой недвижимости в стране и расписать украинцам суммы налога на квадратные метры? Ведь ставка этого налога и механизм его администрирования определены лишь в «первом приближении». Окончательные решения должны принять местные власти на сессиях своих советов.

Наконец, готов ли бизнес, привыкший к «конвертам» и «теневым схемам», платить государству все, что должен, по новым правилам – открыто, честно и непосредственно с 1 января? Многие же запечатлели фразу о том, что принятые решения действуют, в большей части, в тестовом режиме, и их будут пересматривать.

Вопросов много, а из ответов - только традиционные «надежды» и «расчет на понимание». Но поймут ли друг друга государство и налогоплательщики в наступающем году?

Олеся Сафронова (УНИАН)