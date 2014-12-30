Нацбанк признал системно важными восемь банков

Об этом говорится в постановлении правления НБУ от 25 декабря №863 «Об утверждении положения о порядке определения системно важных банков», передает "Апостроф".

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В соответствии с постановлением системно важными определены восемь банков: ПАО КБ «ПриватБанк», АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», АО «Дельта Банк», АО «Райффайзен Банк Аваль», ПАО «Укрсоцбанк», ПАО «Проминвестбанк», АО «Сбербанк России».

«Определение системно важных банков будет осуществляться ежегодно с применением многофакторной математической модели, основанной на условиях системной важности. Основными критериями системной важности является общий размер активов, обязательств юридических и физических лиц, системные взаимосвязи в банковской системе (объем межбанковского кредитования) и объем кредитования важнейших секторов экономики», - говорится в сообщении.