Рост экономики США стал рекордным за последние 4 года

ВВП США по итогам второго квартала 2018 года вырос на 4,2%.

ВВП США по итогам второго квартала 2018 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте Министерства торговли.

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Это самый высокий темп роста американской экономики с третьего квартала 2014 года, когда этот показатель достиг 4,9%, передает «Коммерсант».

В первом квартале этого года объем ВВП США вырос на 2,2%. Таким образом, сильный второй квартал позволил экономике приблизиться к цели в 3% роста по итогам года, которую обозначил ранее президент страны Дональд Трамп.

Впрочем, во многом такое ускорение экономики связано с усилением потребительской активности, которую спровоцировал сам Трамп. Потребительские расходы выросли в этом квартале на 3,8% (в начале года этот показатель равнялся 0,5%). Одной из важных причин такого скачка активности потребителей стали торговые войны и споры, в которые американский президент постоянно вовлекает страну.

Потребители не знают, чего ждать в ближайшем будущем и к каким последствиям это приведет, а потому закупаются впрок. Во втором квартале значительно выросло и число заказов товаров длительного пользования: в августе их объем вырос на 4,5% (до $259,6 млрд) по сравнению с июлем, что оказалось более чем на 2% выше ожиданий аналитиков.