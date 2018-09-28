В Украине хотят внедрить системы киберзащиты денежных переводов

Также НБУ разработал порядок выявления кибератак на платежные системы.

Национальный банк Украины разработал постановление, которым впервые предлагает урегулировать вопрос обеспечения надлежащего уровня защиты операций по переводу денежных средств.

Соответствующий проект постановления Нацбанк опубликовал на своем сайте.

В частности, данное постановление разработано для выполнения условий закона Украины об обеспечении кибербезопасности.

Постановлением предусматривается определение требований к платежным системам по осуществлению защищенных операций по переводу средств. Также НБУ разработал порядок выявления кибератак на платежные системы.

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«В основу этого документа положены требования и рекомендации национальных и международных стандартов по вопросам информационной безопасности, а также общепринятые в международной практике современные подходы к обеспечению информационной безопасности и киберзащите», — сообщают в Нацбанке.

Там отмечают, что замечания и предложения к постановлению принимаются до 27 октября 2018 года, после чего постановление примут и оно вступит в силу.

Ранее США сообщали, что удвоят помощь для укрепления кибербезопасности Украины.

Отметим, что 17 сентября моз украины Украины сообщило, что ресурсы Вселенского патриархата поддаются массовым кибератакам.