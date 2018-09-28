Поступления от военного сбора выросли на четверть – почти до 12 миллиардов

В августе на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд грн.

В течение января-августа 2018 года поступления от военного сбора в государственный бюджет выросли на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,8 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Запланированные показатели выполнены на 102,3%, бюджет дополнительно получил 259,4 млн грн. Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд грн. В августе 2018 года на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд грн, что на 5,3%, или на 77,9 млн грн больше запланированного. По сравнению с августом 2017 года поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн грн», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, военный сбор в Украине введен с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Плательщиками сбора являются физические лица-резиденты, которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты.

Для резидента объектом обложения сбором является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении; иностранные доходы, полученные из источников за пределами Украины.

Объектом налогообложения нерезидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения в Украине; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении.