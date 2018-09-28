Украинцы стали меньше ездить на заработки в Польшу

Согласно отчету Министерства семьи, труда и социальной политики, в Польше на четверть сократилось количество приглашений на работу для украинцев.

В Польше на четверть сократилось количество приглашений на работу для украинцев. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на соответствующий отчет Министерства семьи, труда и социальной политики Польши.

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По мнению эксперта социальной кампании "Партнерство и трудоустройства", председателя комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павла Кулаги, главными причинами сокращения количества приглашений на работу для украинцев являются изменение трудового законодательства, введение безвизового режима с Украиной и отток сезонных работников из Украины дальше на запад.

"Я бы выделил три основные причины тенденции сокращения количества зарегистрированных в Польше заявок на трудоустройство граждан из Украины. Во-первых, это изменения соответствующего законодательства, согласно которым, с 1 января 2018 заявки на трудоустройство иностранцев стали платными. В рамках этих изменений также были предприняты меры по пресечению торговли фиктивными заявками. Во-вторых, в I половине 2017 года еще не действовал безвизовый режим с Украиной – несмотря на то, что заявка работодателя все еще необходима для легального трудоустройства в Польше на основании биометрического паспорта, возможность свободного пребывания в Шенгенской зоне также способствует незаконному трудоустройству без необходимых документов, в основном в других странах ЕС. В-третьих, Польша потеряла свою популярность как место сезонных работ, в первой половине 2018 года украинцы все чаще выбирали, например, Чехию, Венгрию, балтийские и скандинавские страны, а также Израиль", - отметил эксперт.

Согласно рапорту Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в первой половине 2018 года было зарегистрировано 692 466 заявок на трудоустройство граждан Украины. Это на 212 388 меньше, чем за аналогичный период 2017 года.