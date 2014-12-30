В 6 неплатежеспособных банках продлена работа временных администраций

Об этом сообщила пресс-служба фонда. Согласно сообщению, работа временной администрации продлена в банке "Демарк" и "Порто-Франко" до 29 января включительно, в банке "Аксиома" - до 30 января, в банке "Интеркредитбанк" - до 19 января, в банке "Мелиор" - до 10 февраля, в "Прайм-Банке" - до 13 января.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с начала 2014 года признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования ввел временные администрации.