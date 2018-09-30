Баланс недели: в ожидании газовых тарифов, борьба с коррупцией в строительстве и схемы ухода от налогов при экспорте

На уходящей неделе правительство тактично проигнорировало вопрос цены газа для населения. «Не рассматривал, потому что не был поставлен вопрос», - сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания Кабмина в среду. Таким бездействием правительство оставило в подвешенном состоянии перспективы взаимоотношений Украины с МВФ и другими финансовыми донорами. К слову, Всемирный банк на днях сообщил, что Украина может получить бюджетные гарантии от него на сумму 800 млн долларов только в случае продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Ключевым же аспектом в деле продолжения сотрудничества с МВФ является повышение цены на газ для населения с целью обеспечения перехода к рыночному механизму формирования стоимости топлива. По прогнозу Национального банка и с учетом программы сотрудничества с Фондом, газ должен подорожать на 25% в этом и на 15% - в следующем году. Но правительство продолжает медлить с этим решением, что вызывает опасения. Ведь если не будет достигнуто соглашение с МВФ, то возникает большой риск для финансовой стабильности в стране. Дело в том, что Украине до конца года нужно вернуть внешним кредиторам почти 3,3 млрд долларов. В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 5,88 млрд долларов, а в 2020 году – более 6 млрд долларов. В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украина должна погасить долговые обязательства на 53,53 млрд долларов.

Повышение цены на газ правительство откладывает уже давно, поэтому отсутствие данного решения на уходящей неделе было ожидаемым. А вот удивило то, что Кабмин на своем заседании не продлил льготные цены на газ для населения на октябрь. По этому поводу беспокойство выразили в госкомпании «Нафтогаз». «В воскресенье заканчивается действие текущего постановления Кабмина, где есть льготные цены и условия, на которых мы продаем газ тем, кто перепродает его вам. Соответственно, все договоры по сбыту и тепловиками подписаны по 30 сентября. Новых условий пока нет. Газ есть. Ждем», - заявили в пресс-службе компании.

Правда, в «Нафтогазе» уточнили, что такая ситуация не является беспрецедентной. «Мы получали решение правительства и в субботу, когда наши специалисты сидели и заключали договоры с предприятиями. Это уже не первый раз. Мы каждый раз просили Кабмин говорить об этом заранее», - отметили в пресс-службе «Нафтогаза», комментируя УНИАН ситуацию.

Между тем, вечером в пятницу Кабмин продлил действие постановления о льготной цене газа для населения до 18 октября.

Такое поведение Кабмина может означать, что переговоры с международными кредиторами идут очень напряженно. Министр социальной политики Андрей Рева подтвердил, что договорится пока не удалось и, скорее всего, повышение цены на газ снова отложат. «Я бы не торопился с высказыванием, что цена на газ уже определена... Если не будет достигнута договоренность о новой цене на газ, не будет это согласовано с международными партнерами, то существует вероятность, что действие этого постановления будет продлено и далее», - заявил министр, добавив, что переговоры продолжаются, и правительство надеется, что в ближайшее время они будут успешно завершены, что даст возможность продолжить сотрудничество с МВФ.

Глава НБУ Яков Смолий в ходе встречи с руководителями крупнейших банков страны тоже говорил о переговорах с МВФ. По его словам, они затягиваются из-за газового вопроса, претензий к Национальному банку со стороны Фонда нет. «Ждем необходимые шаги - приведение тарифов на газ к рыночному уровню, а также окончательного урегулирования отдельных вопросов государственного бюджета. Мы настроены оптимистично», - сказал Смолий.

Тем временем, «Нафтогаз» решил с 1 октября повысить минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 9,7% - до 13439 грн за тысячу кубометров. Таким образом, разница между стоимостью газа для предприятий, которая близка к рыночной, и стоимостью для населения уже почти в два раза. Кабмин искусственно удерживает цену для населения на уровне 6958 грн за тысячу кубометров. Очевидно, что такая ситуация долго продолжаться не может, ведь экономические законы диктуют свои условия. И с ними не поспоришь.

На строителей «спустили» фискальщиков

У правительства появилось новое направление наведения порядка. После объявления войны с незаконными проверками бизнеса со стороны силовиков, с контрабандой и вырубкой леса, на уходящей неделе настал черед строительной сферы. На заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман заявил о старте проверок строительных компаний со стороны Государственной фискальной службы и Государственной службы по вопросам труда. «Поручить ГФС, Гоструда проверить всех строителей на предмет уплаты налогов и легальной занятости. Люди работают на строительстве, а их не оформляют на работу. Это недопустимо. Поэтому все службы будут объединены, чтобы навести порядок в этой сфере. Никакого давления не будет. Давление будет только на тех, кто будет вести себя вне законов. Строить должны все качественно, удобно для людей, и платить за это налоги», - заявил премьер.

Такой шаг, по словам Гройсмана, вызван тем, что строительные организации пытаются изобрести схемы для уклонения от уплаты налогов. Как следствие, бюджеты разных уровней теряют миллиарды гривен. «Украинцы платят за метр квадратный, а в бюджеты не поступают средства. Понапридумывали какие-то бесприбыльные организации и превратили нормальный процесс строительства в схему уклонения от уплаты налогов», - сказал премьер.

Кроме того, Гройсман отметил, что свою работу в данном направлении должно усилить Министерство регионального развития и строительства. «Я считаю, что нужно усилить и технадзор, я имею в виду регламент, и аттестации, сертификации. Все то, к чему имеет отношение правительство и министерство, должно быть жестко усилено», - подчеркнул премьер.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что для борьбы с нарушениями в строительной отрасли недостаточно инструментов. В связи с этим он предложил Кабмину и парламенту обеспечить возможность лишать лицензий экспертные организации за нарушение законов в сфере строительства. «Мы сейчас будем обращаться в парламент, в правительство, чтобы была возможность отмены лицензии именно таких экспертных организаций, которые нарушают нормы законодательства. К сожалению, пока такой возможности приостановки или лишения лицензии нет», - сказал он.

Также на заседании правительства были представлены нововведения для борьбы с коррупцией в строительной отрасли. Глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев сообщил, что с 1 ноября все разрешительные документы на строительство будут регистрироваться в открытой системе «Прозрачная ГАСИ». «Проанализировав коррупционные риски, мы сделали платформу, которая сделает мощный шаг в борьбе с коррупцией - «Прозрачная ГАСИ». Это полностью открытая система рассмотрения разрешительных документов. Раньше застройщик не знал, где его документы, зарегистрированы ли они, когда их рассмотрят. Иногда месяцами искали эти документы. Сегодня же стал возможным полный мониторинг каждой заявки», - сказал он.

Кудрявцев отметил, что сейчас эта система уже работает с классом последствий СС3 – это большие объекты строительства. «Первые застройщики получили разрешительные документы и первые отказы… Уже с 1 октября к этой системе мы начнем присоединять все наши территориальные управления по всей стране. Это объекты СС2. За месяц, до 1 ноября, все разрешительные документы по всей стране будут в онлайн-доступе, и каждый гражданин сможет увидеть, на каком этапе и как происходит выдача разрешительной документации», - пояснил Кудрявцев. Глава Госархстройинспекции отметил, что новая система выдачи разрешительных документов избавит от злоупотреблений со стороны должностных лиц и исключит безосновательные отказы.

Кроме этого, с 1 ноября Госархстройинспекция предоставит в онлайн-доступе информацию о всех внеплановых проверках застройщиков. «Проверки имеют большие коррупционные риски. Поэтому все плановые проверки есть в онлайн-доступе на нашем сайте. И, благодаря агентству реформ BRDO, до 1 ноября все внеплановые проверки будут в онлайн-доступе», - сказал он.

Экспорт растет – бюджет теряет

На уходящей неделе в Министерстве аграрной политики и продовольствия отчитались об успехах украинского экспорта аграрной продукции. Так, активная торговля с ЕС привела к тому, что Украина полностью исчерпала ряд квот на беспошлинный экспорт в Евросоюз. «Наилучшим подтверждением того, что соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС работает, является постоянное увеличение объемов отечественного аграрного и пищевого экспорта на рынки стран ЕС. Уже традиционно украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и пшеничную клетчатку, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу и сливочное масло», - сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Кроме этого, по состоянию на 25 сентября, использованы дополнительные торговые преференции, которые были получены в 2017 году, на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты. Также, по словам Трофимцевой, более чем на 85% использованы тарифные квоты на крахмал и на 99,4% - на обработанный крахмал, мясо птицы - на 75%, яйца и альбумины - 53,7%, чеснок - 61,2%.

Украина также увеличила экспорт молочных продуктов. За восемь месяцев текущего года он вырос почти на 17,8 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место среди экспортных позиций заняло животное масло, которого было экспортировано на 92,4 млн долларов. Второе место – у сгущенного молока, 43,7 млн долларов, третье – казеина, 30,6 млн долларов.

По словам Трофимцевой, за этот период Украина также экспортировала сыров на сумму более 20 млн долларов, молочной сыворотки - на 14,1 млн долларов, молока и несгущенных сливок - на 9,7 млн долларов, кисломолочной продукции - на 5,7 млн долларов. При этом самыми крупными покупателями украинского сливочного масла стали Марокко - 21,2 млн долларов, Турция - 13,2 млн долларов и Нидерланды - 8,8 млн долларов. Сыры всех видов и кисломолочная продукция экспортировались из Украины в основном на рынки Казахстана, Молдовы и Египта.

Кстати, к этому перечню стран в скором времени может добавиться Македония. Дело в том, что Государственная служба безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и компетентный орган Македонии согласовали ветеринарный сертификат для экспорта молочных продуктов.

Между тем, рост экспорта украинских товаров имеет и обратную сторону. Оказывается, ежегодно Украина теряет до 750 млн евро налогов из-за существования схем по уклонению от их уплаты. Такие данные наведены в исследовании фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте, результаты которого обнародовало немецкое издание Spiegel Online. По данным исследователей, под «схемы» попадают железная руда, сталь, продукты сельского хозяйства.

«За минувшие три года (с 2015 по 2017-й) экспорт железной руды из Украины был, как минимум, на 20% недооценен", - говорится в исследовании.

Эксперты экстраполируют данные горной промышленности на другие отрасли и приходят к выводу, что сокрытие доходов за границей стоит Украине примерно 3 млрд евро. «Таким образом, недопоступление налогов в бюджет Украины ежегодно достигает 750 млн евро», - отмечают эксперты.

Самым распространенным механизмом уклонения от уплаты налогов является установление так называемой трансфертной цены: компания из страны с более высокими налогами, например, из Украины, продает свою продукцию отделениям той же компании, однако в странах с низкими налогами по цене ниже рыночной. Таким образом, компания предоставляет меньшую сумму прибыли до налогообложения в Украине.

Авторы исследования задают ключевой вопрос – зачем ЕС предоставляет Украине финансовую помощь, если страна позволяет своему бизнесу спокойно через различные схемы не платить в казну миллиарды гривен? Тем более, что первые лица в украинском правительстве и сами признали: от коррупции на таможне государство ежегодно теряет до 5 млрд долларов в год.

Александр Куницкий