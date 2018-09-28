Средняя зарплата украинцев выросла до 9 тысяч гривень

При этом реальная заработная плата в августе 2018 года по сравнению с июлем снизилась на 2%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года увеличилась на 26,2% и составила 8977 гривень.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с июлем 2018 года средняя зарплата снизилась на 2,1%.

Реальная заработная плата в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года увеличилась на 15,7%, а по сравнению с июлем 2018 года – также снизилась на 2,1%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривни с 3200 гривень. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором полугодии текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.