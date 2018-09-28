Опасная игра премьера Гройсмана

Что-то я нашего премьера Владимира Гройсмана совсем не понимаю. За несколько последних месяцев столько всего сказано-пересказано о необходимости выполнить оставшееся последнее требование ключевого кредитора Украины – МВФ - и все-таки повысить цены на газ для населения, что уже все предельно ясно: выбора особо нет. Страну ждет или дефолт со всеми вытекающими, страшно болезненными, последствиями, или придется очень и очень жестко урезать расходы бюджета, что, в условиях непрекращающейся войны с Россией и приближающихся президентских выборов, сделать будет довольно сложно. Мне кажется, что и невозможно. Но в пятницу стало известно, что Кабмин Гройсмана провел тайное заседание и… продлил действующие цены на газ до 18 октября.

Гривню начнет еще больше колбасить. Будет девальвация. Вместе с ростом цен на доллар вырастут и цены на все товары и услуги

И это несмотря на то, что в течение последних месяцев ведущие экономисты страны, включая советников Стратегической группы реформ, ведущие бизнес-ассоциации и инвестиционные компании писали открытые письма и проводили пресс-конференции, пытаясь достучаться к премьеру и прочим парламентским правителям. Все четко указывали – пройти пик выплат по внешнему долгу (как никак, нужно отдать более 10 миллиардов долларов) без сотрудничества с МВФ - нереально. Арифметика простая. К примеру, МВФ дает, минимум, около 2 миллиарда до конца 2018 года, за ним подтягиваются остальные – Евросоюз с 1 миллиардом евро, Мировой банк с 800 миллионами и т.д.

Да, и 5 миллиардов, которые можно насобирать с международных организаций, тоже придется отдавать. Но эти средства даются под 3%. В то время как сейчас правительство занимает у частников в долларах от 6 до 11%, а в гривневом эквиваленте и вовсе под 18%.

Был еще очень важный нюанс – все эксперты, экономисты и советники призывали власть не затягивать с решением вопроса по газу и повысить цены еще летом. Потому что, если вопрос перенесется на осень, у МВФ обязательно возникнет вопрос по бюджету. Обязательно Фонд захочет подождать и посмотреть параметры принятого основного финансового документа страны. Что, собственно, и произошло.

Гройсман тянул-тянул кота за хвост и дотянул до осени. Приехала миссия МВФ, поулыбалась и уехала. Даже итоговое заявление сделали – довольны конструктивом, переговоры продолжаются. И что же дальше? «Где деньги, Зин?». А денег – нет.

Сейчас «Укргазвыдобування» и так давится деньгами – рентабельность добычи газа выше 250%. А с поднятием цены на голубое топливо в два раза рентабельность вообще станет космической

Была у меня надежда, что Гройсман все-таки сумеет уговорить МВФ растянуть повышение цен на газ для населения до рыночного уровня на несколько лет. Ведь формула ценообразования действительно какая-то мутная. Сейчас «Укргазвыдобування» и так давится деньгами – рентабельность добычи газа выше 250%. А с поднятием цены на голубое топливо в два раза рентабельность вообще станет космической. Понятно, что с этой формулой надо что-то делать. Да и газового рынка нет. Почему у нас один монополист для поставок газа для населения – облгазы Фирташа?

Обнадежил и глава «Нафтогаза» Коболев, сообщивший на прошлой неделе хорошую новость, мол, правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года. Но, оказывается, что никакой договоренности нет.

Это значит, что гривню начнет еще больше колбасить. Будет девальвация. Вместе с ростом цен на доллар вырастут и цены на все товары и услуги. С повышением цены на газ, те, кто не получает субсидии, больше заплатили бы только за газ и горячую воду, то теперь из нашего кармана выжмут гораздо больше денег. Я уже не говорю о накале политических страстей и борьбы. Поэтому, кажется, что Владимир Борисович затеял (сознательно или нет) очень опасную игру. Неужели лишь потому, чтобы показаться хорошим накануне приближающихся парламентских выборов?

Николай Бабич