Премьер убежден, что Крым не станет офшорной зоной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Читайте такжеЯценюк: быстрого ответа на Крым нет – его точно вернут «наши дети или внуки»"Шансы на то, что это станет какой-то серой офшорной зоной, очень небольшие. Так как никто не захочет, чтобы активы, которые учитываются в Крыму, попали под санкции", - сказал Яценюк.