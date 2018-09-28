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Прибыль ТОП-100 госкомпаний Украины выросла почти на 40%

19:27, 28 сентября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Сто крупнейших государственных компаний Украины закончили 2017 год с чистой прибылью 44,4 миллиарда гривень, что на 38,5% больше, чем в 2016 году, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"Общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составляла более 1,509 триллиона гривень, что почти на 5% больше, чем по результатам 2016 года", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Минэкономразвития, в список самых прибыльных госкомпаний по результатам предыдущего года вошли: НАК "Нафтогаз Украины", Администрация морских портов Украины, "Центрэнерго", Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и Международный аэропорт "Борисполь".

"Предприятия регулируемых государством отраслей в который раз стали наиболее прибыльными в списке ТОП-100. В то же время, подавляющее большинство компаний по-прежнему остаются крайне неэффективными. Выход у нас один - продолжение реформы корпоративного управления тех стратегических госкомпаний, которые должны оставаться в собственности государства, и прозрачная приватизация по принятым в этом году законам остальных предприятий", - прокомментировал результаты работы крупнейших госкомпаний первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Иллюстрация REUTERS

Согласно сообщению, наиболее прибыльной в 2017 году остается нефтегазовая отрасль государственного сектора экономики. Это стало возможным благодаря росту чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" до 39,3 миллиарда гривень в 2017 году против 17,8 миллиарда гривень в предыдущем году.

Отмечается, что такой результат компании составляет почти 88,5% общего финансового результата всего портфеля ТОП-100 госкомпаний в целом. Согласно сообщению, основным фактором роста прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в 2017 году стала победа в арбитражных разбирательствах против российской компании "Газпром", благодаря чему "Нафтогаз" получил самую большую за двадцать лет чистую прибыль.

Также сообщается, что предприятия электроэнергетической отрасли в 2017 году уменьшили прибыль на 33% - до 4 миллиардов гривень.

"Прежде всего, это связано с уменьшением прибыли крупнейших предприятий сектора", - указывается в сообщении.

Вместе с тем, единственное энергогенерирующее госпредприятие Украины "Центрэнерго" в 2017 году увеличило прибыль почти в пять раз по сравнению с предыдущим годом - до 1,9 миллиарда гривень.

Иллюстрация REUTERS

В Минэкономразвития также констатируют, что по итогам прошлого года гораздо лучшим стал финансовый результат предприятий транспортной отрасли - их прибыль составила 5,5 миллиарда гривень. По сравнению с убытком в 0,4 миллиарда гривень в 2016 году, зафиксирован фактический рост прибыли почти в 15 раз.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" закончила 2017 с прибылью 0,1 миллиарда гривень против 7,3 миллиарда гривень убытков в 2016 году. Это больше всего повлияло на положительную динамику общего показателя отрасли. "Укрзализныця" получила прибыль впервые с 2013 года, что, прежде всего, стало возможным благодаря индексации тарифов, в том числе на пассажирские перевозки, и дерегуляции тарифов на грузовые перевозки, отметили в министерстве.

Сообщается, что предприятия угольной промышленности завершили 2017 год с убытками в 3,1 миллиарда гривень. При этом все предприятия отрасли, кроме "Держвуглепостач", показали убытки в 2017 году.

Иллюстрация REUTERS

Предприятия химической отрасли продемонстрировали сокращение убытка на 60% - до 1,3 миллиарда гривень в 2017 году, по сравнению с 3,2 миллиарда гривень в 2016 году.

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Отмечается, что в 2017 году зафиксировано ухудшение финансового результата предприятий машиностроительной отрасли, прибыль которых сократилась почти на 86% - с 5 миллиардов гривень в 2016 году до почти 0,7 миллиарда гривень в 2017 году.

Пищевая промышленность и сельское хозяйство закончили 2017 год с убытками на уровне 1,2 миллиарда гривень, что вдвое больше показателя 2016 года. Основной причиной этого указывается увеличение убытка Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины с 0,8 миллиарда гривень в 2016 году до 1,5 миллиарда гривень в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, ТОП-100 государственных предприятий по итогам 2016 года получили 26,4 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как за 2015 год они задекларировали суммарный убыток на уровне 53 миллиардов гривень.

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Теги: #госпредприятия#прибыль госкомпаний