В первый день октября в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 1 октября: 100 USD – 2826,9931 гривни; 100 EUR – 3272,5272 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2826,9931 (28 сентября – 2829,8262)

100 EUR – 3272,5272 (28 сентября – 3312,8775)

Как сообщал УНИАН, 27 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,28/28,31 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 33,12/33,15 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.