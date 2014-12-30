Никто не знает, сколько средств нужно на восстановление Донбасса - премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Наша цель - на донорской конференции получить средства, в том числе для реконструкции Донбасса. Сейчас у меня в папке есть материалы, сколько нам нужно средств на реконструкцию Донецка и Луганска. Мне там понаписали - 100, 200, 500 миллионов. Никто не знает, сколько нужно средств. Это так же нужно честно признать, потому что до того момента, пока мы не восстановим контроль над территориями и не отправим туда экспертов и специалистов, которые смогут оценить реальный развал инфраструктуры, цифры не будет», - подчеркнул Яценюк.

Читайте такжеНа макроуровне коррупции уже нет - ЯценюкКак сообщал УНИАН, 15 декабря Донецкая ОГА обнародовала оценку необходимых восстановительных работ на территории области объемом 2,7 миллиарда гривень.

При этом украинская экономика из-за российской агрессии находится в сложном положении - как заявил в конце ноября премьер-министр Украины, падение экономики Украины по итогам года составит 7%, а дефицит государственного бюджета достигнет уровня в 4% ВВП.

"Для страны, которая находится в состоянии войны, которая была тотально разграблена, показатели по доходам бюджета и дефицита на уровне 4% - приемлемые. Хотелось бы лучше", - сказал Яценюк.