Рост украинского экспорта в Евросоюз по итогам года составил 12%

Рост украинского экспорта в Евросоюз по итогам 2014 года составил 12%, при этом Российская Федерация уже перестала быть основным торговым партнером Украины, заявил в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Россия планомерно увеличивала товарооборот с Украиной. А мы планомерно диверсифицировали наши рынки. Плохо или хорошо, а плюс 12% объемов нашего экспорта в страны ЕС. Вот результат по году», - сказал он.

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При этом премьер отметил, что сейчас фактически утратила свое значение и зона свободной торговли с СНГ. «У нас сейчас зона свободной торговли с Россией и странами СНГ превратилась в зону запретной торговли. Все, что попадает в зону свободной торговли с РФ, попадает под запрет. Наша позиция в том, что другие страны Соглашения по зоне свободной торговли в рамках СНГ не должны попадать под давление РФ и не должны вредить своим экономикам (запрещая товарный импорт - УНИАН)», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, объемы экспорта украинской продукции за 11 месяцев, по данным Государственной фискальной службы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократились на 13%, или 7,2 млрд долл., - до 50 млрд долл. При этом экспорт украинской продукции в страны Европейского Союза составил треть всего украинского экспорта.

Экспорт в страны СНГ и Азии, по данным ГФС, упал: на 31% по государствам Содружества и на 8% по странам Азии. В результате в относительных цифрах доля стран СНГ в общем объеме экспорта составила 28%, а стран Азии – 27,7%. Экспорт в Российскую Федерацию упал на 32%.

9 декабря Кабинет министров Украины утвердил программу своей деятельности на 2015-2016 годы, одной из целей которой является удвоение объемов экспорта путем максимального использования возможностей зоны свободной торговли с Европейским Союзом и ведения переговоров о формировании зон свободной торговли с рядом других стран.