Украинцы уже заплатили 1,9 млрд гривень военного налога

Украинцы в период с августа по конец декабря уплатили в бюджет 1,885 млрд грн военного сбора, однако дополнительные расходы на оборону и армию, по сравнению с 2013 годом, выросли на 15,6 млрд грн, сказал в ходе итоговой годовой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«1,885 млрд грн - объем военного сбора, зачисленного в бюджет. Дополнительные затраты на оборону, по сравнению с 2013 годом, – плюс 15,6 млрд грн», - сказал Яценюк.

При этом Яценюк подчеркнул, что все распорядители средств по результатам года обнародуют траты каждой копейки, отправленной на нужды армии и Нацгвардии. Причем в первую очередь, это касается Минобороны и МВД.

При этом Яценюк выразил большую благодарность волонтерам, которые оказывают неоценимую помощь. «Волонтеры всегда работают там, где есть проблема и ее надо решить. Но что касается больших проблем… КРАЗы, гаубицы, танки, ружья – это миллиардные расходы. И это расходы госбюджета. Вооружение и военная техника – это тысячи единиц техники – новой и отремонтированной, это миллиардные расходы… Топливо, снаряды, питание, амуниция – это тоже госбюджет».

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Как сообщал УНИАН, военный сбор был введен в Украине в качестве дополнительного источника финансирования и поддержки армии, выполняющей задачи в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Ставка сбора составляет 1,5% налогооблагаемых доходов.

Согласно новым изменениям в Налоговый кодекс, действие военного сбора продлено вплоть до 2016 года по существующей ставке.