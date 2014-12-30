НБУ обещает отмывающим деньги банкам "ликвидацию по ускоренной процедуре"

Об этом на пресс-конференции заявила журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Председатель НБУ сообщила, что в этом году регулятор закрыл семь крупных банков, которые занимались отмыванием денег, а не банковским бизнесом. По ее словам, ранее процедура вывода таких банков с рынка была сложной, поскольку нужно было сначала признавать их неплатежеспособными, при этом многие из них не подпадал под критерии неплатежеспособности.

Читайте такжеНацбанк признал системно важными восемь банков«Мы ужесточили законодательство, и у нас появилась возможность выводить эти банки по статье финмониторинга. Наш закон о противодействии легализации дает нам возможность выводить эти банки, просто отбирая у них лицензии», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с начала 2014 года признал несостоятельными 33 банка, в которые Фонд гарантирования ввел временные администрации.