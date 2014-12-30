За год украинцы забрали из банков почти треть депозитов

Отток депозитов в банковской системе в этом году достиг 126 млрд грн, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на пресс-конференции по итогам 2014 года.

«Еще одна негативная тенденция этого года, которая на самом деле началась в октябре прошлого года - это отток депозитов из банковской системы. На сегодняшний день отток депозитов из банковской системы составил 126 млрд грн, из которых практически 54 млрд – это отток депозитов в гривне, практически 9 млрд - отток депозитов в валюте, что составляет порядка 29% депозитов физических лиц. Львиная часть пришлась на начало года», - сказала она.

Глава НБУ пояснила, что этот огромный отток депозитов повысил предложение денег, или объем наличности вне банков в этом году на 19%, в то время как рост монетарной базы составил всего 11%. По ее словам, монетизация могла быть и больше, но в результате продажи валюты из резервов НАК «Нафтогаз» большая часть гривни не попала на рынок.

Гонтарева подчеркнула, что в стране полномасштабный финансовый кризис, и поэтому Национальный банк оказывает поддержку банкам, предоставляя стабилизационные кредиты и кредиты рефинансирования, но анализируя статистику рефинансирования, нужно разграничивать однодневные кредиты, которые выдаются и погашаются ежедневно, и кредит на более длительные сроки.

«С начала этого года Национальный банк выдал 36,5 млрд гривень, сейчас эта цифра у нас составляет 33,8 млрд, то есть сума возврата - 1 млрд 75 млн грн. У нас было больше возврата, чем выдачи новых кредитов. Для поддержки банковской системы при таком оттоке депозитов, 126 млрд с начала этого года, если вы сопоставите увеличение портфеля рефинансирования на 33,8 млрд грн, то это даже не третья часть», - добавила она.

Глава НБУ подчеркнула, что информация о выданном НБУ рефинансировании на 90 млрд грн не соответствует действительности, поскольку за всю историю Нацбанк выдал банкам 110 млрд грн или 7% ВВП. По ее словам, рыночные кредиты НБУ выдал на 16 млрд грн, или меньше 1% ВВП, при этом большая часть кредитов была выдана с 2008 по 2013 год.

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Как сообщал УНИАН, политическая неопределенность спровоцировала девальвацию гривни, которая с начала года обесценилась к доллару США почти в 2 раза.

Доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-октябре выросла на 3,8 п.п. – до 11,5% предоставленных кредитов, объем которых на 1 декабря составил 982,134 млрд грн.

Также продолжается отток депозитов из банков. За январь-ноябрь общий объем депозитов в украинских банках в гривне снизился на 14,1% - до 362,9 млрд грн, в валюте - на 29,6%, до 21,7 млрд долл.

Национальный банк Украины в ноябре 2014 года по сравнению с октябрем увеличил объем рефинансирования банков в 2,7 раза - до 27,2 млрд грн, сообщается на сайте НБУ. С начала года объем рефинансирования составил 179,4 млрд грн.

Денежная масса в Украине в январе-ноябре 2014 года выросла на 6,9% - до 971,8 млрд грн, монетарная база – также на 6,9%, до 328,4 млрд грн. Объем наличности вне банков за этот период вырос на 18,8% - до 282,4 млрд грн.