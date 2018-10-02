Госбюджет-2019: жить будем, но не все

Анализ документа уже позволяет сказать, что он не только сбалансирован, но и вполне реалистичен. Но он будет таким лишь при условии, что больше никто не попытается удовлетворить через бюджет свои «хотелки». А «хотелок» этих достаточно много, но две из них имеют такую разрушительную силу, что не только «взорвут» бюджет, чем испортят жизнь Минфину, но и похоронят под своими обломками целые отрасли. Да и само правительство снова пытается войти в ту же реку – в приватизацию.

Больше доходов, больше инфляция

Согласно представленному проекту Госбюджета на будущий год, правительство прогнозирует 3-процентный рост ВВП. Это не пессимистичный и уж тем более не оптимистичный сценарий, он просто реальный. А самое главное его достоинство в том, что динамика ВВП Украины положительная, несмотря на все обстоятельства, включая войну.

Правда, не очень убедительно выглядит прогноз инфляции, который почему-то оказался лучше, чем в текущем году – 7,4% (сейчас - 9,9%). Летнее падение курса гривны к доллару наоборот подстегнуло инфляцию, а если учесть, что сам Кабмин закладывает в будущий бюджет курс 29,4 гривен за доллар (около 28 сейчас), то становится еще менее понятно, с чего бы это инфляция должна снизиться.

Добавим к этому также и тот факт, что, как задумало правительство, прожиточный минимум с 1 января 2019 года вырастет до 1853 гривны, с лета до 1936 гривен и с декабря до 2027 гривен. Поднимется и минимальная зарплата, которая с января достигнет 3723 гривен, а потом - 4173.

Все это не что и иное, как предпосылки для роста цен.

С другой стороны, такой оптимистичный прогноз относительно инфляции позволил рассчитать будущие поступления в бюджет как раз по умеренно-реалистичному сценарию. И получилось, что поступления сводного бюджета - то есть бюджетов всех уровней вместе взятых - вырастут на 130 млрд и составят 1,3 трлн гривен. Это абсолютный рекорд Украины за все годы независимости, даже если учесть, что гривна сегодня – это не та гривна, которую некоторые помнят в 1996 году, она даже не та, что была до войны.

Доходы, собственно, самого госбюджета составят 1,008 трлн гривен, а расходы - 1,094 трлн гривен. Никто и не рассчитывал на то, что бюджет будет профицитным. Не с такими долгами.

За счет чего правительство планирует увеличить доходы бюджета почти на 10% при 3-процентном росте ВВП? И ответ, как всегда, простой: за счет роста налоговых поступлений, которые из триллиона всех доходов составляю почти 90% или 849 млрд гривен.

Еще лет пять назад многие сказали бы, что правительство собирается нас «драть». Но, во-первых, это еще не «драть» - бывало и хуже, а, во-вторых, если кто и будет нас «драть», так это народные депутаты и президент. Первые будут делать это жестко, а Петр Порошенко – мягко, потому что у него на носу последние президентские выборы в жизни.

Налог на выведенный капитал: кому спасение, кому погибель

Итак, правительство считает, что в 2019 году больше всего денег будет получено от налогов на доходы и прибыль. В проекте Госбюджета указано, что эти сборы увеличатся на 25 млрд и достигнут 93 млрд гривен. Там же сказано, что доходы физлиц увеличатся на 15 млрд гривен и составят в итоге 106 млрд гривен. Это абсолютно реалистичный сценарий, поскольку уже сейчас многие местные бюджеты отмечают рост сборов именно по налогу с доходов физлиц.

И вот тут мы должны вспомнить о «бомбе», которую заложила прогрессивная общественность и которую готов активировать Петр Порошенко лично, чтобы завоевать симпатии этой общественности. Речь идет, как можно было догадаться, о налоге на выведенный капитал. Соответствующий проект закона уже лежит в Раде.

Налог на выведенный капитал как замена налогу на прибыль вызывает массу вопросов, а споры вокруг него дают мало ответов. И главный вопрос состоит в том, сколько потеряет бюджет от этом замены в первый год и есть ли у него шансы давать в казну больше денег, чем налог, к которому все привыкли, в обозримом будущем?

Эти споры напоминают уже надоевшие разговоры о замене НДС налогом с продаж. Расчетов, доказывающих, что налог с продаж даст денег не меньше, чем НДС, - много, и каждый очень убедителен. Но потом в зал заходит министр финансов и говорит, что сначала надо научиться собирать налог с продаж, а потом уже что-то считать на бумаге. Все сразу умолкают, потому что понимают простую вещь – НДС уже понятно как собрать, и это работает. Как собирать налог с продаж, не знает никто.

И вот с налогом на выведенный капитал происходит что-то похожее: одни считают, что бюджет не только не пострадает, а даже выиграет да при том сразу же. Другие говорят, что выиграет не бюджет, а плательщики, что не одно и то же. Третьи прогнозируют падение налоговых сборов на 50 млрд грн в первый же год. Лично Гройман насчитал потери на уровне 40 миллиардов. И он, похоже, будет первым, кто скажет президенту свое решительное «нет».

На фоне триллиона эти цифры не такие уж устрашающие, но они сопоставимы с деньгами, которые дает бюджету одна табачная промышленность. Кто хочет потерять «табачку»? Никто не хочет. Но она тут «всплыла» не ради красного словца.

Львов нервно курит

Когда в 2017 году правительство и парламент согласились утвердить план поэтапного роста акцизов на табачные изделия до 2024 года, предполагалось, что больше никто не будет пытаться «потрусить» табачников накануне принятия нового бюджета только лишь потому что опять кушать хочется и потому что грех не «драть» торговцев грехом. Но нет – попытки нарушить этот договор не только не прекратились, а участились и усилились.

Начнем с того, что нервы табачникам портят активисты, работающие на деньги американского миллиардера Майкла Блумберга. Активисты не только постят в Фейсбуке призывы не курить и вести здоровый образ жизни, но и довольно-таки активно (хоть и безуспешно) лоббируют законодательство, которое способно повлиять на сокращение производства и продажу легальной продукции.

В частности, пролоббированным ими проектом закона 2820 они требуют изменить маркировку сигаретных пачек - увеличить отталкивающие иллюстрации, запретить производство пачек со скошенными гранями и так далее, - что серьезно ударит по экспортным возможностям отечественной промышленности, ведь в большинстве стран мира, куда идет украинский экспорт, пачки со скошенными краями не запрещены.

А проектом 4030а активисты предлагают запретить выкладку сигарет в местах продажи, чтобы их никто не видел. То есть место продажи есть, но товар там показывать нельзя.

Первый проект все еще пылится в комитетах. Другой неожиданно после двух лет забвения попал на рассмотрение в первом чтении уже на текущей сессии

Верховной Рады. Активисты настолько сильно прижали к стене спикера Рады Андрей Парубия и главу налогового комитета Нину Южанину, что те согласились посмотреть, что же из этого выйдет. Не будем останавливаться сейчас на сомнительности предлагаемых активистами мер с точки зрения медицины, сосредоточимся на деньгах. И вот что получится.

Сама Южанина уже высказывалась по проекту 4030а – некачественный, бессмысленный и чреватый катастрофическими потерями. Но чтобы ее и Парубия не обвинили в подыгрывании табачному лобби, они готовы подискутировать на тему табака в сессионном зале. И это обещает быть интересным зрелищем.

Как заявил Юрий Бондарев, председатель общественного союза «Национальная организация розничной торговли» (НОРТ), в случае успеха активистов стране следует готовиться к закрытию по всей Украине как минимум трети всех торговых точек, где продаются сигареты. А поскольку там продаются не только сигареты, то следует ожидать сокращения продаж более широко спектра продукции. В большей степени это касается мелких лавочников, но пострадают и торговые сети, и, опять же, смежные бизнесы (производители другой продукции, транспортники).

Если прогнозы закрытия ресторанов после запрета в них курить были откровенным лукавством (время показало, что это было неправдой), то запрет на выкладку товара равносилен запрету на его продажу. В этот раз работы и дохода лишатся сотни тысяч человек и членов их семей. И, как нетрудно догадаться, они больше не будут платить ни налог на прибыль, ни на выведенный капитал, ни ЕСВ, ни даже простой единый налог. То есть ничего не будут платить, потому что не с чего. Иными словами, никотин нам больше будет не страшен - нас убьет голод, что, несомненно, более полезно для здоровья. А затем и вся табачная промышленность автоматически сократит продажи и производство и тоже прекратит платить налоги в тех же объемах, что и сейчас. Впрочем, не вся «табачка» погибнет – кое-кто выживет и даже потолстеет.

Накануне внесения проекта Госбюджета в Раду целая плеяда народных депутатов из Львова и области подали аж 13 новых проектов законов, которые так или иначе тоже способны перекроить отрасль, несущую золотые яйца. Чем вызван такой трудовой порыв среди земляков?

9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9065, 9073 – это номера некоторых проектов законов, которыми львовяне забомбили Верховную Раду словно по команде. Чем-то напоминает номера паспортов сотрудников ФСБ, оптом вылетающих в британский Солсбери посмотреть на шпиль местного собора. И все проекты как один – с болью о здоровье нации.

Один проект закона повышает адвалорную ставку акциза с 12 до 16%, и при этом пускает в мусор уже принятые законы о поэтапном повышении акцизов до 2024 года. Это равнозначно разрыву всех договоров о ненападении, и Гройсману придется как-то растаскивать депутатов и табачников по углам.

Премьер-министр окажется в еще более сложном положении, так как совсем недавно он лично объявил крестовый поход против контрабанды сигарет из Украины. Но ирония в том, что рост акцизов (да еще такой внезапный и

существенный) дает железобетонную гарантию того, что контрабанда не только не погибнет, а расцветет буйным цветом. И контрафакт тоже.

Другой проект львовян содержит запрет на производство сигарет с содержанием амония и мочевины. Но проблема в том, что эти два вещества входят в состав табака. То есть авторы документа, сами того не подозревая, фактически запрещают производство табачных изделий как таковое. Это все равно что запретить делать шоколад из какао. Тогда из чего же его делать? И, по оценкам экспертов, через три месяца, когда закончатся все складские запасы сигарет, больше их никто и никогда не увидит. Но не этого депутаты хотели на самом деле.

Если в случае с амонием и мочевиной мы имеем дело с простой человеческой глупостью, то в случае с ростом акцизов – с плохо скрываемой попыткой дать конкурентные преимущества Львовской табачной фабрике, единственной в стране с дешевыми сигаретами и бесконечными скандалами, связанными с попытками избежать уплаты акцизных сборов. То есть логика законодательных спамеров, чисто случайно живущих во Львове, состоит в том, что тот, кто не платит налоги, тот и не страдает от роста их ставок.

Табачная отрасль за последние годы уже достаточно густо обставлена красными флажками: запрещены реклама, спонсорство, курение в кафе и ресторанах и так далее. Производители водки тоже обставлены запретами, но их продукция не только выставляется на прилавках, но и в обход запрета открыто рекламируется на радио круглосуточно. Ни у одного активиста по поводу водки не дрогнул ни один мускул на лице. Депутаты хранят молчание. Производители тоже не бунтуют. Видимо, все умеют договориться. С табаком – никак.

Любимые грабли

Теперь всю эту картину следует наложить на тот факт, что правительство в 2019 году обязано выплатить по своим долгам 272,2 млрд гривен. Как оно планирует вернуть эти деньги без растущих поступлений от налога на прибыль и без ключевой отрасли, входящей в ТОП-5 налогоплательщиков всей страны?

Впрочем, само правительство вынуждено был снова поставить себя в еще более сложное положение. В частности, уже в который раз заложило в бюджет большие поступления от приватизации - 17 млрд гривен (раньше было 21 млрд). И уже который год подряд Фонду госимущества удается собирать всего лишь пару десятков миллионов. И ничто не указывает на то, что в 2019 году в приватизации что-то изменится.

Правительство однажды попыталось навести порядок в ФГИ, добившись отставки Игоря Билоуса, пришедшего в Фонд после Майдана из бизнеса. Гройсман обвинил чиновника в срыве приватизации Одесского припортового завода. Но дело было не в конкретном руководителе Фонда, а в отсутствии договоренности между властью и олигархами по цене и имени нового собственника ОПЗ.

Посади в кресло главы ФГИ кого угодно, результат будет тем же, потому что центр принятия решений находится не здесь. Вспомнить, что же такого значительного и задорого было продано в 2018 году, сложно, потому что и вспоминать нечего.

А пока в казне будет из года в год зиять дыра от приватизации, лишь ухудшая положение с дефицитом Госбюджета.

Вот почему правительству часто удается написать хороший бюджет, но редко удается его выполнить полностью. Попытки изменить налоговую систему, поднять ставки акцизов накануне нового бюджетного года, а также планирование доходов без понятных источников всегда чреваты серьезными последствиями для экономики страны. Но мы все равно будем жить. Хоть и не все.