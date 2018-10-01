Журналисты рассказали о главной хитрости украинских ломбардов (видео)

Только за последние полгода ломбарды назанимали более восьми миллиардов гривень. Каждый седьмой украинец получил на руки около полутора тысяч гривень в кредит под залог.

Только с начала 2018 года кредит под залог в ломбарде взяли более шести миллионов украинцев.

Как говорится в сюжете ТСН, это перевесило уже прошлогодние показатели.

"Обычно трудно первый раз прийти, так как есть психологический барьер, а дальше люди этим пользуются, как люди пользуются кредитными картами. Мы называем их финансово-несдержанными", - рассказывает директор по маркетингу одной из сетей ломбардов Виталий Соловьев.

Для таких финансово-несдержанных в Украине сейчас работает 390 ломбардов. Это юридические лица, имеющие лицензии. Вместе с филиалами - более семи тысяч точек. Преимущественно они сконцентрированы в крупных городах. Но все больше и больше отделений появляется в небольших городках. Потому что везде, независимо от географии - микрокредитование выгодный бизнес.

"Европейско-американская модель ломбарда, она денежно-товарная. Там приносят вещь, она недорого оценивается, кто-то покупает, кто не хочет платить за новое, украинская модель - это все-таки финансовая компания. Нам выгоднее кредитовать", - подчеркивает Соловьев.

Только за последние полгода ломбарды назанимали более восьми миллиардов гривень. Каждый седьмой украинец получил на руки около полутора тысяч гривень в кредит под залог. И с каждого ломбард получил проценты.

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Что принимают в ломбарде? И главное сколько за это можно выручить? Для этого ТСН взяла несколько ходовых и не очень предметов. Цель - получить как можно больше денег за эти предметы. Но те, кто работают за бронированным стеклом, наоборот стараются максимально удешевить оценку.

Оценщики научились мастерски снижать цену товаров. В первом же ломбарде за кольцо предлагали цену утюга. В следующем уже вдвое дороже.

Впрочем, что бы вы не несли в ломбард, там все равно начислят только треть рыночной стоимости. Оценщик Юра внимательно смотрит на мобильный. Залоговая стоимость телефона определяется от внешнего вида, повреждений, комплектации, упаковки. Стоимость новой такой модели он разделил на три и вышла пара тысяч гривен. За почти новую вещь. За его спиной журналист заметил тостер, несколько электрочайников, мультиварки. И это новый тренд - закладывать технику, а не украшения.

Впрочем, в зале ломбарда есть еще и витрины, где уже выставлены на продажу мобильные телефоны. Это означает, что за ними вовремя никто не вернулся. А может и не планировал возвращаться.

Однако довольно часто ломбарды скупают краденое. Подобная история произошла в прошлом году в столице, когда из подъезда украли две детских коляски, а впоследствии владельцы нашли их в ближайшем ломбарде.

В ломбардах, которые работают по закону, перед тем как взять у клиента предмет под залог, оценщик должен проверить, не является ли он украденным. Для этого существует специальная база МВД. Одна проблема - работает с опозданием в две недели. Да и далеко не все ломбарды соблюдают это правило - не брать у воришек.

"Ломбарды работают с рядовыми гражданами, и берут в залог обыкновенные вещи, которые могут принадлежать клиенту, и могут быть украдены. Ломбарды, которые цивилизованно работают, они в рамках системы управления рисками выявляют таких людей и с ними не работают. Другие ломбарды - им интересно все", - рассказывает член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Александр Залетов.

В общем клиентура ломбарда делится на три группы. Подавляющее большинство - честные люди, которым нужны деньги до зарплаты. Двадцать процентов заемщиков - это алкоголики, игроки и хронические бездельники, которые выносят из дома все подряд. И еще двадцать процентов - воры. Они не претендуют на высокую оценку товара и ищут, где быстрее от него избавиться. Опытные оценщики определяют их на глаз и теоретически могут отказать. По крайней мере, на это их нацеливает менеджмент.

"Если кто-то ищет свое устройство, то мы возвращаем с ущербом для нас, потому что мы же деньги выдали", - подчеркивает Соловьев.

Ломбард работает так, что прогореть практически не может. В отличие от клиента. Даже когда вам предлагают лояльные условия, чтобы вы вернулись.

Светлана Воронова работает оценщиком три с половиной года. Постоянных клиентов, а точнее их изделия, наизусть знает.

"Некоторые приходят по несколько раз в месяц, а некоторые раз в два месяца. Некоторые тоже являются постоянными, но они приходят раз в полгода. Больше тех, что с одним и тем же", - рассказывает она.

По данным экспертов ломбардного рынка, 85% заемщиков возвращаются за своим имуществом. И перезакладывают его повторно.

Но сколько при этом переплачивают ломбардам? Ведь, как только вы подписали договор на залог, вам в этот же момент начинают начисляться проценты. От полпроцента до 3 в день. В месяц выходит еще больше (27-93%). Это до тысячи процентов годовых. Все товары, которые носили журналисты в ломбард в течение эксперимента, в целом потянули на три тысячи гривень. За месяц - максимальный срок кредитования под залог - набежало еще полторы тысячи. Это и есть главная хитрость краткосрочных кредитов под залог. Вы платите большие проценты - незаметно. Впрочем, пока что, ломбардные деньги - это единственная альтернатива. Ведь короткие, небольшие и быстрые кредиты банки не выдают.