Профицит платежного баланса Украины сократился почти в 8 раз

В августе платежный баланс сведен с профицитом 27 млн долл.

Платежный баланс Украины за январь-август 2018 года сведен с профицитом 164 млн долл., что в 7,8 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года на уровне 1,282 млрд долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, в августе платежный баланс сведен с профицитом 27 млн долл.

Отрицательное сальдо текущего счета составило 601 млн долл. в августе и 2,091 млрд долл. - с начала года.

Приток по финансовому счету составил 625 млн долл. в августе и 2,224 млрд долл. – с начала года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 млрд долл., что вдвое больше профицита за 2016 год, при этом баланс был сведен с профицитом третий год подряд.